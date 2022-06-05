51-летнего жителя Мглинского района будут судить за то, что до смерти избил мать. 3 июня дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Единогласно они вынесли обвинительный вердикт, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 22 января прошлого года около семи часов вечера в селе Нетяговка мужчина поссорился с 80-летней матерью. Он ударил пожилую женщину по голове, груди, шее, рукам и ногам. После этого он затащил ее на одеяле в дом. И сам пошел спать. Через две недели потерпевшая умерла в больнице.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого заслуживающим снисхождения, - говорят в прокуратуре. - Вынесение приговора судом по данному уголовному делу ожидается 08 июня.