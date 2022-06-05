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Происшествия5 июня 2022 7:00

В Карачевском районе пьяный водитель съехал в кювет

Автомобилиста госпитализировали
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Карачевском районе пьяный водитель съехал в кювет, машина перевернулась. ДТП случилось около одиннадцати часов утра в субботу, 4 июня, на 15-м километре дороги Карачев-Пальцо, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

35-летний водитель автомобиля "Чери Тиго" ехал в сторону Караева. Он не учел скорость движения и не справился с управлением.

У водителя диагностировали перелом ключицы и ушиб кисти. Пострадавшего госпитализировали.

- У водителя установлено состояние опьянения, - говорят в Госавтоинспекции. - Показания прибора составили 0,712 мг/л.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.