Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Карачевском районе пьяный водитель съехал в кювет, машина перевернулась. ДТП случилось около одиннадцати часов утра в субботу, 4 июня, на 15-м километре дороги Карачев-Пальцо, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

35-летний водитель автомобиля "Чери Тиго" ехал в сторону Караева. Он не учел скорость движения и не справился с управлением.

У водителя диагностировали перелом ключицы и ушиб кисти. Пострадавшего госпитализировали.

- У водителя установлено состояние опьянения, - говорят в Госавтоинспекции. - Показания прибора составили 0,712 мг/л.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.