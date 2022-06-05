Фото: МКУ "УЖКХ" города Брянска.

В Брянске на улице Объездной прокладывают ливневую канализацию. Об этом 4 июня сообщили в МКУ "УЖКХ" города Брянска.

Работы выполняет АО "Брянскавтодор". Ливневка появится на участке от улицы Советской до 9 Мая. Дорога в этом месте станет в два раза шире. Для машин оставят восемь полос, крайние правые предназначены для общественного транспорта.

Напомним, во время последнего ливня 2 июня сильно затопило переулок Пилотов. Дома №18 и 20 находятся в низине, вся вода стекается сюда. Ливневки на Объездной, улице Счастливой, улице Советской, новой улице Ильи Иванова и других улицах на территории старого аэропорта должны спасти территории жилых домов от постоянного затопления.