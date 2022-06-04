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Происшествия4 июня 2022 14:37

В Климовском районе полицейского отправили в колонию за превышение полномочий

Приговор не вступил в законную силу
Марина АНТОНОВА

В Климовском районе полицейского осудили за превышение должностных полномочий. Ему назначили два года колонии-поселения. И на два года запретили занимать должности в органах власти.

В суде установили, что начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции "Климовский" днем 11 июня прошлого года решил сделать видимость работы. Он привлек знакомого местного жителя и двух подчиненных, которые не знали о планах начальника.

На жителя Климова фальсифицировали уголовное дело о незаконной продаже алкоголя. Тем самым нарушили его конституционные права.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками региональных ФСБ и МВД России совместно с прокуратурой Брянской области, - говорят следователи.

Приговор полицейскому пока не вступил в силу.