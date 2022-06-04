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Происшествия4 июня 2022 13:50

В Погарском районе водитель с тремя детьми в машине выехал на встречку и врезался в трактор

Травмы получил автомобилист и взрослая пассажирка легковушки
Марина АНТОНОВА

В Погарском районе столкнулись ВАЗ-211540 и трактор "Беларусь". ДТП случилось около шести часов вечера в пятницу, 3 июня, на 5-м километре дороги Погар-Стародуб, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

32-летний водитель ВАЗа двигался в сторону Пожара. Он выехал на встречную полосу для обгона. И столкнулся с трактором, который ехал в ту же сторону и собирался повернуть налево. За рулем трактора был 48-летний мужчина.

У водителя легковушки диагностировали травму головы, сотрясение мозга, раны коленей. 33-летняя пассажирка, которая ехала на переднем сидении и была пристегнута, получила ушибы лица, грудной клетки, ноги. От госпитализации оба отказались. Им назначили лечение.

На заднем сидении машины ехали трое детей. Самый младший, ему шесть лет, был в автокресле. 9-летний и 12-летний ребята были пристегнуты ремнями.

- Водителям необходимо выбирать безопасные модели управления автомобилем, особенно если в салоне перевозятся дети, - советуют в Госавтоинспекции.