Проблему затопления переулка Пилотов в Брянске обещают решить после строительства улицы Счастливой

Фото: Марина Шкапова.

Проблему затопления переулка Пилотов в Брянске, особенно территории у домов №18 и 20, обещают решить после строительства улицы Счастливой у Дворца единоборств. Жители этих домов выступали против магистрали под окнами. Долгое время из окон открывался вид на овраг. Да и вода быстро уходила в почву.

По словам горожан, после того, как построили ливневку на переулке в 2019 года, вода стала уходить быстрее. Но в последние годы ее стало больше из-за того, что застроили все вокруг.

Сейчас дождевые стоки со старого аэропорта, где за несколько лет вырос новый микрорайон с дорогами, стремятся в низину на переулке Пилотов. Ливневая канализация работает на новом участке улицы Советской, она выходит к ливневке на Романа Брянского. Трубы прокладывают вдоль улицы Объездной.

Запустят ливневку и по двум сторонам улицы Счастливой после завершения строительства, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Кстати, трубы для нее проложили еще в прошлом году.

- Ливневая канализация одномоментно не в состоянии справиться с огромным количеством осадков, - отмечают в мэрии. - Отвод дождевой воды идет постепенно. Как только завершился ливень, бригады дорожного управления приступили к очистке ливневок, где это необходимо.