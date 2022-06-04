Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске планируют укрепить склон Покровской горы. Участившиеся в последнее время мощные ливни постепенно приводят к тому, что он разрушается. Глава Брянской городской администрации попросил ректора БГИТУ Валерия Егорушкина подключить к решению проблемы профильных специалистов вуза.

2 июня грунт с Покровской горы сошел на дорогу и прилегающую территорию. После этого дорожники чистили улицу Калинина от грязи.

- Много лет на этом участке не было подобной проблемы, - говорит Александр Макаров. - Учитывая складывающиеся обстоятельства, когда погодные условия меняются, важно не упустить ситуацию, надеясь, что подобного больше не произойдет, а вовремя найти правильное решение по укреплению склонов Покровской горы.