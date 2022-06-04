Жителя Дятькова отправили в колонию за жестокое нападение с ножом на приятеля

Жителя Дятьковского района на пять лет отправили в колонию особого режима за то, что поранил ножом приятеля. Осужденный должен выплатить полмиллиона рублей потерпевшему. Брянец пытался обжаловать приговор, изложил свою версию случившегося. Но в Брянском областном суде апелляцию не удовлетворили, а приговор оставили без изменения.

В суде установили, что 25 марта прошлого года в поселке Старь пьяный мужчина поссорился со знакомым в коридоре общежития. Он ударил своего оппонента ножом под колено. Потерпевший упал. Тогда мужчина ударил его ногой в лицо и ножом в живот.

Приговор Дятьковского городского суда уже вступил в силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.