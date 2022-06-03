В субботу, 4 июня, при поддержке регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» состоится праздничное мероприятие для детей больных сахарным диабетом В субботу, 4 июня, при поддержке регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» состоится праздничное мероприятие для детей больных сахарным диабетом.

Праздник организован некоммерческой организацией «ДИАщит», которое объединило брянских родителей в борьбе с одним из самых острых недугов, с которым столкнулись их дети. В настоящий момент организация оказывает помощь более 250 семьям, имеющим детей-инвалидов с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет 1 типа. «От этой постоянной борьбы за своё здоровье и у детей, и у родителей происходит выгорание, и им так необходимы совместные праздник, где они в непринужденной обстановке общаются друг с другом и понимают, что их много, они не одиноки в своей беде», - рассказала директор АНО БДО «ДИАщит» Олеся Крюкова.

Событие приурочено к Дню защиты детей и пройдёт в лазертаг-клубе активного отдыха «Barbudos» по адресу: улица Речная дом 1Б. Праздничная программа стартует в 11:00 и завершится в 15:30. Ребят и их родителей ждут интересные конкурсы, развлечения, а также полезные подарки от регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ». Со своей стороны, обращаемся к представителям региональных СМИ оказать информационную поддержку данному мероприятию. Чтобы все, кто отчаянно нуждается в помощи в борьбе с этим заболеванием, смогли найти поддержку в лице неравнодушных брянцев, объединивших свои силы под эгидой «ДИАщит».

Контактный телефон для СМИ: 89192920124 Ольга.