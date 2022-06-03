В Советском районе Брянска 7 и 8 июня отключат холодную воду. Ее не будет в кранах жилых и нежилых помещений с 9.00 до 17.00. На сетях водоснабжения проведут плановые работы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во вторник, 7 июня, воды не будет:

- улица Фрунзе, дома №№60,60а,63,64,64а,65;

— улица 2-я Почепская, дома №№36,38,40,40а,41г;

— проспект Станке Димитрова, дома №№40,40а,40/1,40г.

А в среду, 8 июня, холодное водоснабжение временно отключат:

- улица. Костычева, дома №№27,27а,29,31а,33,35а,56,58, №39 (детский сад).