Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в голосовании по благоустройству победил сквер Пушкина в Володарском районе. За него проголосовали 25 287 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дальше с небольшим отрывом следует парк Металлургов в Бежицком районе. Его благоустройство поддержали голосами 24 959 горожан. Третье место в списке лидеров занял сквер Паровоз в Фокинском районе - 7 720 голосов. Благоустройство сквера Летчиков в Советском районе выбрали 5 540 человек. За остальные общественные территории проголосовали от 700 до 2000 человек.

Напомним, голосование проходило с 15 апреля до 31 мая. На интернет-платформе для голосования представили 11 объектов. Всего в голосовании участвовали 77 248 человек.