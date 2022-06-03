В Брянской области заблокируют сайты, предлагающие купить оружие без лицензии

В Брянской области заблокируют сайты, предлагающие приобрести боевое огнестрельное оружие без разрешения, лицензии и справок, а также боеприпасы к нему. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура Мглинского района провела мониторинг сети «Интернет» и выяснила, что доступ к ресурсам с такими предложениями абсолютно свободный. Он не требует регистрации, ознакомиться с информацией, размещенной на страницах, мог любой пользователь. Распространение таких сведений уголовно-наказуемое.

- Прокурор подал иск в суд с требованием признать указанную информацию запрещенной к распространению на территории РФ и включить ее в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой на территории РФ запрещено, - говорят в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение направили в Управление Роскомнадзора по Брянской области для исполнения.