Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Дятькове водитель иномарки врезался в мопед. ДТП произошло 2 июня около 11.05 на улице Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Форд Сиерра» выезжал с прилегающей территории дома №115 по улице Ленина. Он не уступил дорогу мопеду «Альфа», за рулем которого был 48-летний водитель. Он ехал со стороны проспекта Доброславина в направлении 13-го микрорайона. Произошло столкновение.

- В ДТП 50-летняя пассажирка мопеда получила ушиб волосистой части головы и сотрясение головного мозга, а также оскольчатый перелом правого бедра со смещением, - говорят в Госавтоинспекции. – 48-летний водитель мопеда поранил лоб и получил черепно-мозговую травму. Их госпитализировали.

С целью установления состояния опьянения у водителя мопеда произвели забор крови. Пострадавшие водитель и пассажирка мопеда ехали без мотошлема.