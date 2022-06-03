Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ: Изменение требований к производству (изготовлению) кормов с добавлением лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Фото: Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ.

В декабре 2021 года приняты изменения в закон «О ветеринарии» и закон «Об обращении лекарственных средств» в части порядка обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

В частности, предусматриваются следующие нововведения:

Указанные поправки направлены на реализацию положений Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года, закрепившей необходимость контроля за оборотом противомикробных препаратов, в том числе за их рецептурным отпуском и рациональным назначением и применением в ветеринарии.

Таким образом, основная цель введения указанных поправок – предупреждение и ограничение распространения устойчивости к противомикробным препаратам в Российской Федерации, и, как следствие, снижение уровня угрозы жизни и здоровья, вызванного широким распространением антимикробной резистентности.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 463-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" вступит в силу с 1 марта 2023 года, что позволит как бизнесу, так и государственным органам заблаговременно подготовиться к их применению.