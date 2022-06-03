Фото: "Брянски автобус", vk. com.

В Брянске на маршруте 165 увеличили число рейсов. Расписание изменили с 1 июня. Об этом сообщают в группе «брянский автобус» в соцсети ВКонтакте.

С наступлением сезона дачники постоянно жаловались на малое количество рейсов и переполненную маршрутку. Департамент транспорта пошел навстречу горожанам.

Расписание движение маршрута пересмотрели:

улица Флотская 6.20, 7.10, 8.00, 9.00, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00.

станция Хотылево 7.00, 8.05, 9.10, 10.10, 14.50, 15.40, 16.55, 18.00, 19.05, 20.00.