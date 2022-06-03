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Происшествия3 июня 2022 8:54

В Севском районе депутата сельсовета осудят за хранение огнестрела

Оружие при жизни принадлежало отцу обвиняемого
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Севском районе депутата сельсовета осудят за хранение огнестрела. На 47-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что днем 3 марта этого года обвиняемый в сарае, который находится на территории его домовладения по улице Набережной в селе Чемлыж, нашел нарезное огнестрельное оружие. Оно при жизни принадлежало его отцу. Мужчина решил оставить его себе. 23 марта оружие нашли и изъяли полицейские.

- Уголовное дело на обвиняемого передали в суд, - говорят в Следственном Комитете.