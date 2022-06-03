В Брянске между домами №10 и №18 по улице Пилотов не работает ливневка

Фото: предоставлено читателем "КП-Брянск".

В Советском районе Брянска во дворе между домами №10 и №18 на переулке Пилотов образовалась большая лужа. Она осталась после прошедшего в четверг, 2 июня, сильного ливня. Ливневая канализация, которую построили на переулке Пилотов два года назад, не справилась с потоком воды. Видимо, она забита. Фотографии в редакцию «КП-Брянск» прислал 3 июня наш читатель.

- Где-то в этой луже есть сток ливневки, но вода не уходит, - пишет житель Брянска.

Фото: предоставлено читателем "КП-Брянск".

Здесь же во дворе возле дома №20 по улице Пилотов сильный ливень размыла основание колодца ливневки.

Напомним, в четверг, 2 июня на Брянск обрушился ливень с градом и грозой.