ВТБ запустил стриминговую платформу на портале «Ближе к делу»

Фото: ВТБ.

ВТБ запустил стриминговую платформу на информационно-обучающем портале для предпринимателей «Ближе к делу». Решение позволит банку проводить прямые эфиры и мероприятия без использования сторонних приложений, повысить стабильность и надежность трансляций, а также увеличить число одновременных участников просмотра.

Сервис реализован на базе решения компании-участника Акселератора ВТБ EdgeЦентр, сейчас − резидента «Сколково». Команда проекта разработала для портала ВТБ индивидуальное решение на основе различных IT-компонентов, которое позволило добиться сокращения задержек в трансляциях, а также вести рестриминг в Telegram и ВКонтакте. В трансляциях появились разработанный с нуля модерируемый чат, эмодзи и другие новые функции − демонстрация презентаций, запись, пользовательские заставки и обратный отсчет до эфира.

«Мы продолжаем развивать обучающие бизнес-программы и повышать удобство пользователей портала «Ближе к делу». Благодаря новой разработке предприниматели могут, не покидая сайт, подключаться к прямому эфиру, общаться с лектором в чате и получать уведомления с напоминанием о начале события. Это позволит повысить эффективность процесса обучения для всех, кто хочет получить новые знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

«Мы разработали уникальное решение, которое позволяет ВТБ выстраивать коммуникацию со своей аудиторией на собственной платформе, без использования сторонних приложений. При этом наш сервис имеет отличный функционал и способен закрывать все бизнес-потребности банка, что является преимуществом по сравнению с менее гибкими «коробочными» сервисами для стриминга», − комментирует Михаил Шурыгин, генеральный директор EdgeЦентр.

На портале ВТБ «Ближе к делу» предприниматели могут получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры сервисов для бизнеса. В марте ВТБ запустил серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса, чтобы помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях. Приглашенные эксперты дали рекомендации о первоочередных действиях, поддержании мотивации команды и дальнейшей стратегии. Записи вебинаров доступны на портале kdelu.vtb.ru.

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