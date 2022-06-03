Фото: БГУ.

В Брянске простились с погибшим при взрыве автомобиля возле БГУ водителем. Похороны Эрика Тасоева прошли в четверг,2 июня, сообщают в БГУ.

В госуниверситете он проработал почти 40 лет жизни. Он был водителем ректора БГУ.

- Это был чрезвычайно скромный, необыкновенно отзывчивый, душевно щедрый, бескорыстный и доброжелательный человек, настоящий друг и надежный товарищ, - вспоминают об эрике Тасоеве коллеги. - Он всегда жил интересами родного университета, был сопричастен к большим и малым делам его истории. Эрик Дмитриевич был не просто водителем, он был в прямом смысле этого слова незаменимым Человеком, большим тружеником, бескорыстно готовым прийти на помощь и оказать поддержку всем, кто в них нуждался.

Коллектив университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Эрика Дмитриевича.

Напомним, газовый баллон в автомобиле возле БГУ взорвался в понедельник, 30 мая. Погиб 60-летний водитель и пострадали два человека. ЧП случилось около девяти часов утра у главного корпуса университета.