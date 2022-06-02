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Происшествия2 июня 2022 14:05

В Брянской области осудят 25-летнего уклониста

Уголовное дело направили в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области осудят 25-летнего мужчину за уклонение от службы в армии. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемый является гражданином России. По закону он подлежит призыву на военную службу и не имеет права для освобождения или отсрочки от призыва. С сентября по декабрь 2021 года он неоднократно получал повестки, обязывающие прибыть в военкомат, но мужчина уклонился от прохождения военной службы.

- Расследование уголовного дела по статье «Уклонение от прохождения военной службы» завершили, - говорят в Следственном Комитете. – Его передали в суд.