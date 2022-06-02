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Общество2 июня 2022 13:44

В Брянске построят семиэтажный корпус поликлиники №4

Работы должны завершить до 2024 года
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Брянск 24", скриншот видео.

Фото: "Брянск 24", скриншот видео.

В Брянске на старом аэропорту возведут семиэтажный корпус поликлиники №4. Новостью поделился главный врач медицинского учреждения Сергей Карпенко. Об этом сообщает телеканал «Брянск 24».

Здание поликлиники построят перед Городищем. Она будет находиться между спортивным комплексом дворца единоборств и стационаром городской больницы №4.

В здании на пяти этажах расположат медкабинеты. Здесь, предположительно, будут работать все основные отделения поликлиники №4, а также архив и регистратура. Здесь откроют травмпункт. Около самого здания построят остановку общественного транспорта и парковочную площадку.

Строительство по национальному проекту «Здравоохранение» должны завершить до конца 2024 года.