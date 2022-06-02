В Стародубском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка и двое взрослых

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе при столкновении двух иномарок пострадала 12-летняя девочка и двое взрослых пассажиров. Автоавария произошла 1 июня около 14.20 на седьмом километре дороги Стародуб-Новые Ивайтенки. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57-летнийводитель автомобиля «Шевролет Ланос» ехал от села Печеники. Он не уступил дорогу автомобилю «Хендай Солярис» под управлением 36-летней женщины. Она ехала по главной дороге с левой стороны.

- В ДТП 57-летняя и 56-летний пассажиры автомобиля «Шевполе Ланос» получили различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали. 12-летнюю девочку - пассажирку автомобиля «Хендай Солярис» направили для обследования в детскую областную больницу. Она находилась в салоне автомобиля на заднем сиденье слева и была пристегнута ремнем безопасности.