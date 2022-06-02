С начала года в Брянской области проконтролировано более 12 тысяч тонн экспортных животноводческих грузов

С начала 2022 года специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проконтролировано свыше 12 тысяч тонн подконтрольных федеральному государственному ветеринарному надзору грузов, отправляемых на экспорт предприятиями Брянской области.

В частности, в Королевство Саудовская Аравия, Монголию, Узбекистан и Азербайджан отправлено 6,3 тысяч тонн мяса птицы, в Королевство Саудовская Аравия, Китай, Марокко, Кувейт и ОАЭ отправлено 2,6 тысяч тонн говядины, в Сербию и Румынию отправлено 2,5 тысячи тонн белковой кормовой смеси, в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Вьетнам и Филиппины отправлено 724 тонны молочной продукции, в Литву и Польшу отправлено 102 тонны шкур КРС, в Бельгию — 22,6 тонн технического жира, в Венгрию — 20 тонн мясокостной муки.

Примечательно, что в связи со сложившейся геополитической обстановкой произошло и изменение логистических путей при поставках с предприятий региона молочной продукции во Вьетнам. Так, если ранее подобные грузы в контейнерах следовали до морского порта Клайпеда (Литва), где грузились на судно и далее направлялись морем получателю груза, то в настоящее время поставки осуществляются через российские морские порты Новороссийск и Владивосток. Всего по указанным маршрутам уже было успешно отправлено во Вьетнам 150 тонн молочной продукции.

При этом все поставляемые за рубеж грузы соответствовали требованиям стран-получателей, что подтверждалось результатами лабораторных исследований, проведенных в том числе в Брянском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ.

Экспортные сертификаты в установленном порядке были внесены сотрудниками Управления в автоматизированную систему экспортной ветеринарной сертификации Россельхознадзора «ECert».