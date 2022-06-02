Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянской Нетьинке на пожаре пострадала 82-летняя женщина. Сообщение о возгорании на улице Почтовой на пульт оперативного дежурного МЧС поступило в четверг, 2 июня, в 8.25. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту ЧП выезжали четыре пожарных машины. Обнаружили, что горит жилой дом.

- В 9.12 пожар локализовали, в 9.16 потушили полностью, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - На тушении работали четыре пожарных ручных ствола. На пожаре ожоги получила 82-летняя женщина.