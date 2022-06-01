В Брянске в центре «ОГМА» открыли первую смену «Содружества орлят»

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске 1 июня в центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «ОГМА» («Одаренные, Гениальные, Молодые, Активные») открыли первую летнюю смену для учащихся четвертых классов «Содружество орлят России». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

В содружество входят сто ребят из Брянска, Унечи, Навли, Дятьково, Брянского района. Они – активные участники всероссийского проекта «Орлята России».

После торжественного поднятия Государственного флага России дали старт первой летней смене. Для ребят приготовили конкурсы, соревнования, путешествия, игры, выступления и многое другое. Целую неделю младшие школьники будут заниматься творчеством и интеллектуальными играми.