Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ: Сложности борьбы с борщевиком

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

«Травянистое растение семейства Зонтичные, способное за сезон принести до 100 тысяч семян. Оно отлично себя чувствует даже в холодном климате, активно вытесняет других представителей флоры и уничтожает целые экосистемы, у него нет естественных болезней и вредителей, а цикл развития длится до 12 лет», — такую характеристику борщевику Сосновского дает главный специалист отдела земельных правоотношений и обеззараживания ФГБУ ЦНМВЛ Евгений Обложко.

Для справки:

Борщевик Сосновского – агрессивный инвазивный вид, обладающий очень высокой фитопродуктивностью, ядовит для человека и относится к сорнякам. Родиной борщевика Сосновского является Северный Кавказ. Свое название получил в честь исследователя флоры Кавказа Д. И. Сосновского (1885 – 1952 г.г.). Впервые был описан в 1944 году. Вскоре было принято решение культивировать его как силосное растение на корм скоту. До конца 1970-х его массово высаживали в европейской части России. Когда же убедились в непригодности для сельского хозяйства, поля забросили.

Установлено, что большая часть ядовитых веществ борщевика Сосновского локализована в наземных частях растения. Его стебли, листья и плоды содержат эфирные масла, богатые фуранокумаринами – фотосенсибилизирующими веществами, которые при попадании на кожу могут повысить ее чувствительность к ультрафиолету, что приводит к острым дерматитам, протекающим по типу долго незаживающих ожогов. Такие ожоги очень болезненны.

У борщевика нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с ним затруднена. Тем не менее, с целью уничтожения сорняка возможно использование различных подходов и способов.

Первый метод – механический, включает в себя многократное скашивание в течение нескольких лет. Скашивание необходимо проводить несколько раз в сезон, каждый следующий покос проводится через 3-4 недели после предыдущего. Оптимальное время для его скашивания — перед выходом растения в трубку (период активного роста), и обязательно до цветения. Высота среза — не более 10 см. Скашивание проводят в пасмурную погоду. После мероприятия необходимо собрать и сжечь скошенные растения.

Второй метод – химический, с применением гербицидов. При отсутствии на поле культурных растений борщевик Сосновского лучше всего уничтожать общеизвестными гербицидами-истребителями (Раундап, Глифор, Глифос, Спрут, Торнадо и др.). Эффективно действуют гербициды на молодые растения борщевика в дозах 4-6 л/га. Обработку проводят с момента отрастания побегов, до начала цветения. Рекомендуется использовать гербициды ранней весной, когда растения имеют высоту примерно 20-50 см и можно добраться до центра засоренной территории. Опрыскивание необходимо повторить в конце мая — начале июня, чтобы уничтожить растения, уцелевшие после первой обработки.

Для полного уничтожения борщевика Сосновского стоит осуществить несколько ежегодных химических обработок засоренного земельного участка. Важный аспект при проведении таких работ – соблюдение всех мер по обеспечению как общественной безопасности, так и безопасности тех, кто производит опрыскивание. Ведь работа ведется с ядовитыми веществами.

Самый правильный выбор — обратиться к экспертам. Специалисты отдела земельных правоотношений и обеззараживания ФГБУ ЦНМВЛ проводят обеззараживание земельных участков и уничтожают сорную растительность гербицидами сплошного действия. По окончании работ выдаются соответствующие документы о проделанной работе. Использование современного оборудования, препаратов нового поколения, одобренных ФАО (Международная организация по продовольствию и сельскому хозяйству) методик и технологий позволяет специалистам учреждения осуществлять деятельность в сфере борьбы и профилактики вредителей и сорных растений качественно и в кратчайшие сроки.