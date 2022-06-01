В Брянске в 2022 году отремонтируют больше 700 метров дороги на улице Камозина

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска в 2022 году капитально отремонтируют больше 700 метров дороги на улице Камозина. Работы проведут на участке от улицы 3-го Интернационала до улицы Минской. Стоимость работ составляет 59,9 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь выполнят работы по водоотведению. Переложат 80 метров труб и установят восемь новых ливнеприемных колодцев.

На улице Камозина также заменят около 19 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Вдоль улицы отремонтируют тротуары на площади около 3,5 тысячи квадратных метров. Также сделают заездные карманы для общественного транспорта. Существующее освещение полностью заменят светодиодным. Установят больше 50 новых опор. Сейчас на улице устанавливают бордюры.

В этом году в Бежицком районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 11 дорог.