Специалист Брянской испытательной лаборатории прошел обучение, организованное МВА имени К. И. Скрябина

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

В период с 16 по 27 мая текущего года микробиолог отдела вирусологии и молекулярных исследований Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ Кобозева Марина прошла повышение квалификации по теме: «Определение ГМО в продукции растительного происхождения. Видовая идентификация мясной и рыбной продукции» на базе Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К. И. Скрябина, г. Москва.

В ходе обучения была изучена нормативная документация, устанавливающая методики проведения исследований на ГМО растительного происхождения и видовая идентификация ДНК, проработаны вопросы эффективности ПЦР и анализа данных ПЦР в реальном времени. Особое внимание было уделено отработке практических навыков постановки ПЦР по качественному и количественному анализу.

По завершении обучения выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Напомним, что Брянская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ проводит исследования на содержание ГМО-компонентов растительного происхождения в зерне, кормах, кормовых добавках, продуктах питания, пищевом сырье, семенах и посадочном материале.

Для определения генно-модифицированных организмов растительного происхождения имеется все необходимое оборудование. Это позволяет оперативно обнаружить или же исключить содержание ГМО растительного происхождения в конкретном образце.