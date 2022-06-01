Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2022 11:59

В Брянске директора охранной фирмы оштрафовали за прием на работу экс-сотрудника УФСИН

На мужчину завели административное дело
Надежда ПЕТРУНИНА

В Советском районе Брянска директор частного охранного предприятия устроил на работу бывшего работника УФСИН. Это показала прокурорская проверка, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что руководитель охранной организации принял на работу бывшего сотрудника службы исполнения наказаний. А согласно закона, в течение девяти дней директор должен был об этом уведомить брянское УФСИН. Но он этого не сделал.

- На руководителя частного охранного предприятия завели административное дело, - говорят в прокуратуре. - Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.