В Брянске директора охранной фирмы оштрафовали за прием на работу экс-сотрудника УФСИН

В Советском районе Брянска директор частного охранного предприятия устроил на работу бывшего работника УФСИН. Это показала прокурорская проверка, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что руководитель охранной организации принял на работу бывшего сотрудника службы исполнения наказаний. А согласно закона, в течение девяти дней директор должен был об этом уведомить брянское УФСИН. Но он этого не сделал.

- На руководителя частного охранного предприятия завели административное дело, - говорят в прокуратуре. - Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.