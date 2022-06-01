Брянец убил приятеля металлическим совком

В брянском Мглине обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления попросил рассмотреть дело присяжных. 40-летнего местного жителя обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 31 марта этого года около девяти часов вечера пьяный мужчина в одном из частных домов поссорился со своим 59-летним знакомым. В гневе обвиняемый ударил его не меньше двух раз по голове металлическим совком. Это привело к черепно-мозговой травмы. от которой потерпевший умер.

Сейчас обвиняемого заключили под стражу.

- Он заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием коллегии присяжных заседателей, - говорят в надзорном ведомстве. - Дело направили в Мглинский районный суд.