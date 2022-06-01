АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1.Токарь з/плата до 84000 руб.

2.Сверловщик з/плата до 67000 руб. Ученик сверловщика

3.Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

4.Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.

5.Инженер-электроник з/плата 28000 руб.

6.Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.

7.Распределитель работ з/плата 18800 руб.

8.Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб. Ученик слесаря-инструментальщика

9. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000 руб.

10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов з/плата от 33000 руб. до 42000 руб.

11. Электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудованию з/плата от 35000 руб.

12. Электромонтер по обслуживанию электрических и силовых сетей з/плата до 35000 руб.

13. Кровельщик з/плата 30000 руб.

14.Штукатур-маляр з/плата 30000 руб.

15. Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.

16.Инженер-технолог на производственный участок з/плата от 18000 руб. до 24000 руб.

17.Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.

18.Кладовщик на малярный участок з/плата 25000 руб.

19.Озеленитель с обязанностью дворника з/плата 16000 руб.

20.Уборщица бытовых и производственных помещений з/плата 15700 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48336) 4-45-87.

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