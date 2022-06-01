Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянских Комаричах 13-летний мотоциклист угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 31 мая около 16.05 на пересечении улиц Комсомольской и Пролетарской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21200 ехал по улице Комсомольская со стороны улицы Советской. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу мотоциклу «Расер-150». Им управлял 13-летний парень, не имея водительских прав.

- В ДТП школьник получил рваные раны правой голени и правого предплечья, перелом и вывих правого голеностопного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. – Несовершеннолетний мотоциклист признался, что взял транспорт без разрешения родителей. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родителям несовершеннолетнего грозит штраф.