Жители Брянска пожаловались на затопленную "зебру" на отремонтированной улице Институтской

Фото: ОНФ. Брянская область.

Жители Брянска пожаловались на затопленный пешеходный переход на отремонтированной улице Институтской. Подрядчик недавно завершил работы на объекте.

- «Зеброй» можно пользоваться только в сухую погоду, - пишут горожане в ОНФ Брянской области. - Перейти дорогу можно чуть дальше в неположенном для этого месте.

На улице Институтской был губернатор после ремонта во время объезда строящихся и ремонтируемых дорог. Качество асфальта здесь соответствует ГОСТу. Правда, это не все, что нужно для хорошей дороги. Глава региона был здесь в сухую погоду.

Такие же проблемы с лужами на переходах были и после ремонта улицы Ульянова и Авиационной.