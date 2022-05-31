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Общество31 мая 2022 14:31

В Брянске умер генеральный директор ООО «Техноэлектромонтаж» Игорь Копырнов

Его не стало на 52-м году жизни
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске скоропостижно скончался генеральный директор ООО «Техноэлектромонтаж» Игорь Копырнов. Его не стало 30 мая на 52-м году жизни. Печальную весть сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Долгие годы организация под руководством Игоря Борисовича занималась выполнением электромонтажных работ на различных объектах в регионе. Во многих проектах по благоустройству городских общественных территориях участвовала организация и лично ее руководитель. Игорь Борисович пользовался авторитетом и уважением среди коллег в строительной отрасли.

Прощание с ним пройдет 2 июня с 10.00 до 11.00 в Ритуальном центре «Ангел» по адресу: пр-т Московский, 41 б. Похоронят Игоря Копырнова на кладбище в Овстуге.