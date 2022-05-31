Строительство газопроводов для догазификации ускорено по всей Брянской области

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Порядка 5 тысяч заявок на догазификацию от жителей Брянской области обработали специалисты клиентских центров АО «Газпром газораспределение Брянск» с момента старта программы, позволяющей довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.

«В общей сложности на сегодняшний день мы обработали порядка 5 тысяч заявок, заключено более 2,7 тысячи договоров с жителями Брянской области. В этом году уже построены газопроводы к домам более чем 500 жителей Брянской области. С наступлением летнего сезона строительство ускорилось во всех районах области», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев.

В настоящий момент активные работы по прокладке газопроводов до границ участков ведутся в городе Дятьково, поселках Старь и Бытошь Дятьковского района, деревне Холмечи Суземского района, поселке Локоть Брасовского района, в деревнях Чижовка, Любец, Мансурово Трубчевского района и других населенных пунктах.

С момента старта догазификации совместно с администрацией региона была проделана большая работа по инвентаризации домовладений, информированию жителей об условиях и возможностях догазификации и сбору заявок от них. Основная масса этих заявок будет исполнена в текущем году. На более поздние сроки будут перенесены лишь трудоемкие объекты, где для подключения потребителей необходимо провести работы по пересечению рек, федеральных лесных массивов, лесопарковых зон, автомобильных и железнодорожных трасс.