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Общество31 мая 2022 13:12

В Брянске улицу Камозина отремонтируют за 59,9 млн рублей

Работы идут на участке от улицы Мининской до 3-го Интернационала
Марина АНТОНОВА

В Брянске ремонт улицы Камозина обойдется в 59,9 миллиона рублей. Работы уже начались и идут на 700-метровом участке от улицы Мининской до 3-го Интернационала, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дорожники ремонтируют существующую вдоль улицы ливневку. Заменят 80 метров труб и установят восемь ливнеприемных колодцев.

Кроме ремонта проезжей части, на Камозина благоустроят тротуары, устроят карманы для общественного транспорта на остановках, заменят освещение на светодиодное. Подрядчик установят 50 новых светильников.