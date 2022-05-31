В Брянске улицу Камозина отремонтируют за 59,9 млн рублей

В Брянске ремонт улицы Камозина обойдется в 59,9 миллиона рублей. Работы уже начались и идут на 700-метровом участке от улицы Мининской до 3-го Интернационала, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дорожники ремонтируют существующую вдоль улицы ливневку. Заменят 80 метров труб и установят восемь ливнеприемных колодцев.

Кроме ремонта проезжей части, на Камозина благоустроят тротуары, устроят карманы для общественного транспорта на остановках, заменят освещение на светодиодное. Подрядчик установят 50 новых светильников.