В Трубчевском районе двоих участников банды осудили за организацию нарколаборатории

В Трубчевском районе уроженца Дятькова и гражданина Молдовы осудили за организацию нарколаборатории. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что участники банды, в состав которой входили и фигуранты, в доме на территории одного из сел Трубчевского района оборудовали скрытую лабораторию по производству наркотиков.

В 2020-2021 годах банда с целью сбыта произвела больше 70 килограммов мефедрона. Преступную деятельность сообщества пресекли правоохранители. Из незаконного оборудования изъяли наркотики и оборудование.

- Суд приговорил иностранного гражданина к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, уроженца Дятькова - к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. - Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.