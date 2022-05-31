Опасная находка

Фото: АО "Чистая планета".

На Жуковской мусоросортировочной станции нашли две мины. С опасной находкой сейчас разбираются сотрудники МЧС и полиции.

- Во время сортировки сотрудники станции обратили внимание на тяжелые необычные предметы и позвали меня в производственный корпус. Дальше мы стали действовать согласно внутренней инструкции АО «Чистая планета» и антитеррористической памятке, разработанной правительством области и правоохранительными органами: эвакуировали всех сотрудников и сообщили в полицию, - рассказал начальник Жуковской МСС Алексей Парфеньев.

Кто выбросил мины вместе с коммунальными отходами - теперь выяснит следствие.