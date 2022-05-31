Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В строящийся ФОК в Бежицком районе наберут 40 сотрудников. Спортом здесь одновременно смогут заниматься 250 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В новом ФОКе будет три этажа. На первом этаже здания разместят два бассейна. В том числе и детский. Строительство объекта выходит на финишную прямую.

В основной чаше длиной 25 метров одновременно смогут плавать до 38 человек. Здесь сделают четыре дорожки. Внутри уже уложили плитку, выполняют затирку швов. Продолжают работы на обходных дорожках. Почти завершили обустройство спортивного зала.

Уже почти готов второй этаж. На нем расположат кабинеты для персонала, кафе. Третий этаж отведут под технические и подсобные помещения.

Внутри здания сейчас готовятся к пуско-наладке электросетей, сантехники и приточно-вытяжной вентиляции. Горячая вода и тепло поступают в ФОК от собственной блочно-модульной котельной.

Также завершают благоустройство прилегающей территории. Завезли и разровняли грунт, установили ограждение, сделали парковку. Как только с объекта отъедет тяжелая техника, подрядчик начнет асфальтировать проезды.

Кроме плавания в ФОКе будут работать секции мини-футбола, баскетбола, волейбола, тренажерный зал, фитнес, аэробика. Также рассматривают возможности открытия занятий по ударным видам единоборств.

Из областного и городского бюджетов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в общей сложности выделено больше 200 миллионов рублей.