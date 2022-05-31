Бывшего клинцовского депутата будут судить за мошенничество с чернобыльским жильем

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Бывшего депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов будут судить за мошенничество с чернобыльским жильем. Преступления совершили еще в 2009 году. 52-летний мужчина долго скрывался от следствия и находился в международном розыске, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Экс-депутата обвиняют в 18 преступлениях. По версии следствия, в 2009 году он вместе с клинцовским предпринимателем и еще одним жителем Брянской области обманули 18 человек. Они имели право на компенсацию за имущество, утраченное после Чернобыльской катастрофы. От их имени депутат оформил документы на выплату на 26 домов. И предоставил их в администрацию Брянской области. За недвижимость предоставили компенсацию - в целом 38 миллионов рублей. В такую сумму оценили ущерб федеральному бюджету.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области, - говорят следователи. - Другой участник организованной преступной группы в настоящее время находится в международном розыске.

Уголовное дело на депутата в ближайшее время будут рассматривать в суде.

- В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Уголовное дело по существу рассмотрит Унечский районный суд.