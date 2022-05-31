Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области опровергли фейк о принудительной эвакуации в приграничных районах. Украинские пропагандисты с целью посеять панику среди жителей региона распространили ложную информацию. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Они создали фальшивый документ. В нем говорится о том, что существует высокая опасность частичного перемещения действий специальной военной операции на приграничную территорию Брянской области. В связи с этим в Брянской области будет проводиться принудительная эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

Это сообщение ложное.

- Ситуация на территории Российской Федерации, в том числе и приграничных районах Брянской области, контролируется Минобороны Российской Федерации, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Принудительная эвакуация жителей приграничных населенных пунктов проводиться не будет.