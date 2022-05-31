Специалистами Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ в сыворотке крови собаки были выявлены антитела к возбудителю хламидиоза

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

С начала мая в отдел серологии и лептоспироза Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ поступило для исследований более 600 проб сывороток крови от животных. Проведено около одной тысячи исследований с целью диагностики различных заболеваний животных (бруцеллез, лейкоз, блютанг, хламидиоз, листериоз, паратуберкулез, грипп А и другие) и на биохимические показатели. В 2 образцах сыворотки крови от собак выявлены антитела к возбудителю хламидиоза.

Для сведения:

Хламидиоз животных — инфекционная болезнь, вызываемая микроорганизмами из рода Chlamydia, вида psittaci. Заболевание протекает экзотически и проявляется у самок – абортами, рождением нежизнеспособного приплода. Источником инфекции служат больные животные, которые выделяют возбудитель с абортированными плодами и их оболочками, с истечениями из половых путей. Диагноз на хламидиоз устанавливают на основании комплекса клинических признаков, патологоанатомических изменений и данных лабораторных исследований с обязательным выделением возбудителя. Больных животных изолируют и подвергают лечению антибиотиками тетрациклинового ряда.

Для человека микроорганизмы рода Chlamydia не опасны, у людей инфекцию вызывают другие штаммы из этого же рода. Однако, собака может заразиться от сородича и начать болеть, а при постоянных выгулах – заражать других питомцев. Из-за нераспространенности заболевания среди собак вакцины от него не существует. Прививки ставят только кошкам, которые гораздо чаще заражаются. С целью предупреждения патологии хозяевам следует придерживаться следующих профилактических рекомендаций.

Сбалансируйте имеющийся рацион. Убедитесь, что питомец получает достаточное количество витаминов и не страдает от авитаминоза. Помните, что прием витаминов при натуральном кормлении строго обязателен. Необходимый список препаратов следует уточнить у ветеринарного врача.

Обеспечьте качественные условия проживания. Не располагайте лежак пса на сквозняке или в месте с повышенной влажностью. Если ваш любимец живет в вольере – убедитесь, что ему там тепло и сухо. При отсутствии развитого подшерстка в доме следует держать не только декоративных собачек, но и представителей крупных пород.

Не допускайте контактов с бродячими и незнакомыми животными на улице. Особое внимание уделите голубям – главным переносчикам инфекции в городах.

Внимательно проверяйте документы о здоровье партнеров перед вязкой, включая результат анализа на определение возбудителя хламидиоза. Если вы не планируете участвовать в разведении породы – обязательно кастрируйте своего питомца, чтобы избежать случайного спаривания на улице.

Соблюдайте график вакцинации и обработки от паразитов. Несмотря на отсутствие специфической вакцины, остается множество других, которые могут спасти вашего любимца от резкого падения иммунитета и гибели вследствие заражения другими инфекциями.

Не забывайте про своевременную дезинфекцию вещей личного пользования. Мойте миски после каждого приема пищи и обязательно обрабатывайте лежак.

Если ваш любимец все-таки заболел, то ни в коем случае не допускайте его общения с другими животными во время прогулки и соблюдайте базовые меры личной гигиены. Ослабить бдительность можно только через 6-12 недель после окончания курса приема антибиотиков и после проведенных лабораторных исследований, подтверждающих отсутствие возбудителя хламидиоза.