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Происшествия31 мая 2022 8:15

В Брянске четырехлетний мальчик на самокате попал под колеса иномарки

Ребенок был в сопровождении бабушки
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске четырехлетний мальчик на самокате попал под колеса иномарки. ДТП произошло 30 мая около 18.02 на бульваре 50 лет Октября. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 63-летний водитель сбил четырехлетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его сопровождала бабушка.

- В ДТП ребенок получил ссадины подбородочной, носогубной и лобной областей, а также поранил верхнюю губу, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.