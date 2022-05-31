В Брянске четырехлетний мальчик на самокате попал под колеса иномарки. ДТП произошло 30 мая около 18.02 на бульваре 50 лет Октября. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 63-летний водитель сбил четырехлетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его сопровождала бабушка.

- В ДТП ребенок получил ссадины подбородочной, носогубной и лобной областей, а также поранил верхнюю губу, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.