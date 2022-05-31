На выплаты пострадавшим после обстрела жителям поселка Климово выделили 46 млн рублей

Жители поселка Климово на приеме у прокуроров и депутатов 30 мая. Фото: Николай Валуев.

На выплаты пострадавшим после обстрела жителям поселка Климово выделили 46 миллионов рублей из областного бюджета. Выплаты планируют завершить до 15 июля, написал брянский депутат Госдумы Николай Валуев в социальных сетях.

- В первую очередь, компенсации получили жители района, которые были ранены или чье имущество полностью уничтожено, - сообщил депутат.

Жилые дома обстреляли украинские военнослужащие с двух вертолетов в середине апреля. После этого пострадали восемь человек. Оказались повреждены около 100 домов. Два дома полностью уничтожены.