Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске после взрыва газового баллона в "Газели" завели уголовное дело по двум статьям: "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение правил охраны труда".

- По одной из проверяемых следователями версий причиной происшествия могло явиться нарушение правил эксплуатации газового оборудования автомобиля, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Проверяются и другие версии.

ЧП случилось около девяти часов утра 30 мая у Брянского государственного университета имени Петровского. Машина сотрудника вуза была припаркована у одного из зданий университета.

После повреждения газового оборудования машина загорелась. На место прибыли пожарные расчеты.

Мужчина, который находился в машине, погиб на месте. Травмы получили еще двое мужчин, которые были неподалеку от машины. Их госпитализировали.

- На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Брянской области, проведен осмотр поврежденного транспортного средств и прилегающей территории, зафиксирована обстановка, а также интересующие следствие детали происшествия, изъяты необходимые образцы для исследования, назначен комплекс судебных экспертиз, - рассказывают следователи. - Расследование продолжается.