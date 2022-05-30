Продаются участки под ИЖС в современном благоустроенном микрорайоне в Глинищево.

Фото: предоставлено партнером.
Продаются участки под ИЖС в современном благоустроенном микрорайоне в с. Глинищево.
Выбор места и размера, есть 8, 10, 12, 17 соток. Можно два рядом. Участки размежеваны.
Все коммуникации вдоль участка: центральный водопровод, центральная канализация, газ, электричество.
В микрорайоне находится новый детский сад "Дружба", коттеджный поселок, футбольное поле, сквер, теннисный корт, продуктовые магазины.
Дороги к участкам и по всему микрорайону заасфальтированы, очень ровные.
Микрорайон очень чистый, ухоженный и развивающийся! Идет активная застройка новыми красивыми современными домами и коттеджами.
Продаю под застройку красивого уютного дома.
Земля плодородная, подойдет под сад и огород.
Чистый воздух, тихо, красивая природа.
До города 15 минут по ровной трассе.
Звоните: 72-02-82.
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