Продаются участки под ИЖС в современном благоустроенном микрорайоне в Глинищево.

Фото: предоставлено партнером.

Продаются участки под ИЖС в современном благоустроенном микрорайоне в с. Глинищево.

Выбор места и размера, есть 8, 10, 12, 17 соток. Можно два рядом. Участки размежеваны.

Все коммуникации вдоль участка: центральный водопровод, центральная канализация, газ, электричество.

В микрорайоне находится новый детский сад "Дружба", коттеджный поселок, футбольное поле, сквер, теннисный корт, продуктовые магазины.

Дороги к участкам и по всему микрорайону заасфальтированы, очень ровные.

Микрорайон очень чистый, ухоженный и развивающийся! Идет активная застройка новыми красивыми современными домами и коттеджами.

Продаю под застройку красивого уютного дома.

Земля плодородная, подойдет под сад и огород.

Чистый воздух, тихо, красивая природа.

До города 15 минут по ровной трассе.

Звоните: 72-02-82.

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