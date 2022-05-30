Продажа квартир от застройщика в новом доме в Глинищево

Фото: предоставлено партнером.

Продажа квартир от застройщика в новом доме в с.Глинищево

Дом сдан. Официальный застройщик: ООО «Дружба».

Автономное отопление от индивидуального газового котла. Просторные комнаты и большие кухни-гостиные с двумя окнами и выходом на лоджию.

Квартиры с хорошей черновой отделкой, все коммуникации проведены, установлен двухконтурный котел, батареи отопления, сантехническая разводка, электрическая разводка, розетки, выключатели, домофон. Установлены все счетчики: водяной, газовый, электрический. Лоджия остеклены. Металлическая входная дверь. На полу стяжка, стены оштукатурены под уровень. Интернет, кабельное телевидение. Уютный, чистый, современный микрорайон со спортивными площадками (футбольная, волейбольная, баскетбольная, скейтборд трек), сквером, новым детским садом, неподалеку продуктовые магазины, остановка. Выбор этажей. Имеется подвальное помещение.

Звоните:8-980-331-03-05э

Реклама.