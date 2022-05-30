В брянском Сураже осужденные исправительного центра высадили цветы

Территорию учреждения украсили ирисами, бегониями, нарциссами и другими растениями. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянском Сураже осужденные к принудительным работам исправительного центра высадили цветы. Территорию учреждения украсили ирисами, бегониями, нарциссами и другими растениями. Об этом сообщают в Пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Сотрудники УФИЦ организовали сбор рассады для оформления цветников. Благодаря общим усилиям территория участка вскоре приобретет более красивый и ухоженный вид.

На территории участка при КП-3 проживают больше 90 осужденных. Они ежедневно выходят на работу. Они трудоустроены в муниципальных организациях и на предприятиях малого бизнеса. При этом из заработной платы таких работников в доход государства производятся удержания в размере от пяти до 20 процентов.