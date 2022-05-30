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Происшествия30 мая 2022 8:53

Житель Брянского района в пьяной ссоре убил знакомого

Подозреваемого заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель Брянского района в пьяной ссоре убил знакомого. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего ранее судимого мужчину. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 5 мая этого года пьяный подозреваемый находился около одного из домов по улице Богдана хмельницкого в Брянске. Между ним и его знакомым вспыхнула ссора. Подозреваемый в гневе несколько раз ударил мужчину руками по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице через несколько дней после случившегося.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, – говорят в Следственном Комитете. - Подозреваемому предъявили обвинение. Мужчину заключили под стражу