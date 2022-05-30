В брянских Клинцах отправили в колонию наркокурьера

В брянских Клинцах ранее судимого наркокурьера отправили в колонию особого режима. Наркозависимого безработного уроженца поселка Займище осудили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в январе этого года он с целью получения денег вступил преступный сговор с неустановленными лицами для того, чтобы сбыть наркотики.

Мужчина сделал «закладки» наркотиков в Клинцах. Но довести задуманное до конца ему не удалось. Наркозакладчика задержали полицейские. Они обнаружили и изъяли общей массой 5.8 грамма наркотического средства.

- Суд приговорил мужчину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, – говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.